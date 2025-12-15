Controradio Streaming
Cadavere nel baule, la procura indaga madre e fratelli per omissione di soccorso

By Redazione

La procura di Firenze ha aperto un’inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere per la morte di Lorenzo Paolieri, il cui corpo privo di vita è stato trovato la mattina del 13 dicembre, in un baule custodito nella casa dei familiari a Sant’Angelo a Lecore, una
frazione di Campi Bisenzio.

Il pm Lorenzo Boscagli ha iscritto sul registro degli indagati la madre, la sorella di 46 anni e un fratello di 38 e ha disposto l’autopsia che si svolgerà domani all’Istituto di Medicina legale, a Careggi.

L’esame autoptico dovrà accertare le cause della morte, che in base alle prime indagini potrebbe essere riconducibile a una patologia cardiaca di cui soffriva il giovane, ma anche la data, che non dovrebbe risalire a oltre due anni fa.

