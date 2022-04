Caccia su Firenze, prove giuramento Scuola Aeronautica

Firenze, sorpresa nel pomeriggio a Firenze per i sorvoli di alcuni aerei caccia dell’Aeronautica Militare, che hanno sorvolato con più passaggi sia la città sia le colline circostanti.

I due caccia erano Tornado del 6/o Stormo di Ghedi (Brescia). Come si apprende da fonti istituzionali e militari, si tratta di passaggi di prova e ricognizione per prendere i riferimenti per il sorvolo ufficiale previsto domani per la cerimonia del giuramento degli allievi del primo corso della Scuola militare aeronautica ‘Giulio Douhet’, nel Parco delle Cascine.

Il rombo degli aerei ha richiamato l’attenzione della cittadinanza. Secondo il programma, domani è previsto il sorvolo di una formazione di aerei dell’Aeronautica militare sul piazzale della bandiera in coincidenza col momento del giuramento degli allievi della Scuola Douhet.

Giurano i 32 allievi del primo corso (terzo anno del liceo) di cui 17 sono ragazze. L’istituto è adesso frequentato da un totale di 104 allievi di cui 50 sono ragazze. Alla cerimonia è annunciata la presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Giovedì 28 aprile 2022 dalle ore 15.25 alle 15.55 locali e venerdì 29 aprile 2022 dalle 10.25 alle 10.55 locali saranno previsti passaggi di velivoli militari in formazione sulla città di Firenze. L’area adibita ad ospitare le attività si estenderà dal suolo a 3000 piedi AGL entro un raggio di 3 NM. Le operazioni saranno condotte in coordinamento con gli enti ATS di Firenze avvicinamento e torre. Ai traffici nelle vicinanze è richiesto di prestare adeguata attenzione.