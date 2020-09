Busta con proiettile a sindaco Forte dei Marmi

Busta con proiettile e biglietto di minacce per il sindaco di Forte dei Marmi (Lucca), Bruno Murzi. La missiva, riferisce La Nazione, è stata recapitata nei giorni scorsi al Comune del Forte.

La busta e il contenuto sono stati presi in consegna dai carabinieri, allertati dallo stesso Murzi che oggi commenta:

“Non è certo una bella cosa anche perché ricevere un proiettile calibro 38 non fa piacere, oltre il coinvolgimento con minacce dei familiari”.

“Siamo una lista civica – prosegue il sindaco -, abbiamo approvato il piano regolatore, non mi pare che abbiamo potuto fare cose che non rientrano nella regolare amministrazione di un Comune come il nostro, quindi sono perplesso davvero. I carabinieri stanno facendo le loro indagini, la lettera l’ho ricevuta dieci giorni fa. Al momento mi sento sereno, ci è

stata garantita attenzione a riguardo, non ho scorta”. Solidarietà a Murzi è stata espressa dal sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti che parla di “gesto vigliacco e

grave che appartiene alla preistoria”: “Qualunque sia la matrice di queste intimidazioni non ha alcuna giustificazione”.