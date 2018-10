Bussetti a Didacta: “Le risorse per il mondo della scuola ci saranno”

“Vorrei rimettere ordine nel sistema di reclutamento: abbiamo bisogno di insegnanti giovani, insegnanti motivati, preparati e pronti ad affrontare nuove sfide educative”. Lo ha affermato Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, parlando con i giornalisti appena arrivato a Fiera Didacta, in corso a Firenze.

Le risorse ci saranno, ma “la manovra dobbiamo ancora farla, – ha aggiunto il ministro Busetti -adesso è stato fatto un decreto fiscale”. Bussetti si è detto soddisfatto, “e tanto anche, perché l’attenzione, la considerazione verso il nostro mondo c’è ed è concreta”

Parlando del modo in cui il Miur intende ripartire, dopo la riforma della Buona scuola voluta dai governi di centrosinistra, Bussetti ha sottolineato che “quando si fa una legge che è impiantata su una riforma che non è ancora stata attuata completamente, diventa difficile poi sostenerla. La Buona scuola per noi rappresenta comunque una legge, e l’abbiamo già affrontata da questo punto di vista, che al proprio interno ha tutta una serie di elementi che stiamo modificando proprio in funzione del miglioramento delle nostre istituzioni”.