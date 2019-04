Bullismo a Pistoia: bocciati aggressori e vittima che si è ubriacata a scuola

Bocciatura per i quattro ragazzi che lo scorso 28 marzo hanno umiliato una compagna dell’Istituto artistico Petrocchi di Pistoia. Anche la 15enne ripeterà l’anno per aver portato alcolici all’assemblea degli studenti ed essersi ubriacata. Il consiglio di istituto ha deciso la sospensione per 30 giorni, il 7 in condotta e l’obbligo di presentarsi a scuola per svolgere lavori socialmente utili

Sospensione di un mese, 7 in condotta e bocciatura. Così il consiglio d’istituto del liceo artistico Petrocchi si è espresso a cinque giorni dall’episodio che ha visto durante un’assemblea studentesca una quindicenne ubriacarsi ed essere umiliata da alcuni coetanei, che l’avevano legata con scotch di carta e tirandole addosso rifiuti pubblicando poi sui social le immagini riprese con i cellulari.

Il consiglio che trasferirà adesso gli atti della decisione alla segreteria, ha previsto punizioni sia per gli aggressori che per la vittima di bullismo, colpevole a sua volta di avere introdotto alcol di nascosto all’assemblea e di essersi ubriacata. Come mostrano le immagini acquisite dalla Questura di Pistoia, la quindicenne era stata poi sottoposta ad atti denigratori da parte compagni mentre si trovava in stato confusionale. Secondo la ricostruzione compiuta dai poliziotti, verso mezzogiorno alcuni compagni dalla quindicenne hanno cominciato a legarla con scotch di carta e a insultarla. Dopo averla portata in giardino, l’hanno fatta rotolare nell’erba e le hanno disegnato scritte ingiuriose sul volto con un pennarello, riprendendo l’intera scena che è finita immediatamente su Instagram Stories. La Questura ha trasmesso gli atti alla Procura per i minori di Firenze, la quale ha aperto un’inchiesta per violenza privata.

Intanto la scuola ha dato il suo verdetto con il voto a maggioranza da parte di rappresentanti di studenti, genitori, insegnanti, personale Ata e preside. Gli studenti durante il mese di sospensione dovranno frequentare la scuola effettuando lavori socialmente utili: non entreranno in classe, ma seguiranno i compagni con problemi di apprendimento e handicap.