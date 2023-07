Bugo in concerto all’Ultravox Firenze. Tanti successi del passato e il nuovo singolo. Venerdì 21 luglio dalle 21.30 con ingresso libero!

Bugo torna sulla scena musicale con la spontaneità e la sincerità che lo hanno da sempre contraddistinto. Venerdì 21 luglio sarà sul palco di Ultravox Firenze, lo spazio estivo dell’Anfiteatro delle Cascine Firenze. L’ingresso è gratuito e il parcheggio – custodito – è a soli cento metri dal palco, in viale dell’Aeronautica.

Il “fantautore” porterà con sé i successi della sua lunga carriera e il nuovo singolo “Un Bambino” (7 S.r.l. / ADA Music Italy). A due anni dall’ultimo lavoro discografico, Bugo rompe il silenzio con un brano che non conosce mezzi termini: 100% attitudine rock e 0% sovrastrutture. Armonica, chitarre, basso e batteria sono gli elementi cardine di una canzone nata di getto e registrata in presa diretta da Bugo e la sua band.

Senza giri di parole Bugo ci regala uno sfogo, quanto mai vero e liberatorio: «Questa canzone nasce da una sensazione, un’intuizione arrivata una mattina appena sveglio, come un lampo. Ho sentito il bisogno di scriverla subito. Quello stesso giorno sono andato in studio e l’abbiamo registrata. È stata immediata» commenta il cantautore, che racconta così l’idea dietro al brano «Dopo 3 anni di caos ho avuto l’esigenza di liberarmi di tanti pesi, di divertirmi…e basta! Il mio chitarrista Marco mi ha suggerito un’immagine: tornare bambini. Era perfetta! Anche se diventiamo adulti in noi vive sempre lo spirito bambino. Ed è quello che ci salva. Abbiamo tutti la necessità di ricontattarlo per poter urlare al mondo chi siamo. “Un Bambino” è il mio invito a saltare, ballare, cantare tutti insieme il ritornello, senza pensieri!».

Oltre alla musica, Bugo continua a portare avanti la sua passione per lo sport e per il calcio sostenendo gli obiettivi solidali della Nazionale Italiana Cantanti, che affianca dentro e fuori dal campo. Con “Un Bambino” Bugo celebra la sua estate, che lo vedrà esibirsi in un tour di concerti nei principali festival, organizzato da Locusta.