Borseggiano una turista in centro a Firenze, 2 arrestate

Arrestate dai Carabinieri in centro a Firenze due borseggiatrici che tentavano di rapinare una turista straniera.

Sorprese borseggiatrici in azione in centro a Firenze, due donne arrestate dai carabinieri. E’ accaduto il 23 luglio in via della Scala: le due donne, di 18 e 23 anni, sono indagate per concorso in tentato furto con destrezza.

I militari, secondo quanto ricostruito, erano in servizio in via della Scala quando hanno notato le due donne mentre tentavano di portare via il contenuto dallo zaino di una turista straniera che non si era accorta di quanto stava avvenendo alle sue spalle. Vistesi scoperte, le due hanno cercato di allontanarsi ma sono state bloccate e arrestate dai Carabinieri. Il tribunale ha convalidato gli arresti e applicato la misura del divieto di dimora nel comune di Firenze.