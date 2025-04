Boom tramvia: verso i 42 milioni di passeggeri l’anno, anche grazie alla VACS

Crescono ancora i passeggeri della tramvia tanto che a fine anno supereranno quota 42 milioni con un aumento di 3 milioni rispetto ai 39 milioni con cui si è chiuso il 2024. E procedono anche i lavori per realizzare la nuova linea per Bagno a Ripoli tanto che nei prossimi giorni è in programma la posa dei primi binari.

Nei primi tre mesi del 2025 si è registrato un aumento costante di chi utilizza le linee tranviarie anche rispetto al 2024 che già era stato molto positivo. Al 31 marzo sono saliti sul tram 10.517.951 persone di cui 6.896.006 sulla T1 Villa Costanza-Careggi e i 3.621.945 sulla linea T2 Aeroporto-piazza dell’Unità che dal 25 gennaio è diventata Aeroporto-San Marco grazie all’attivazione della VACS. Nello stesso periodo dello scorso anno i passeggeri erano stati in totale 9.061.291 con uno scarto positivo di oltre 1,45 milioni in appena tre mesi.

“Questi dati sono davvero buoni – sottolinea Andrea Giorgio assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia – La tramvia è l’opera più importante per la transizione ecologica della nostra città e migliorerà la vita delle persone: già adesso con le linee in funzione a fine anno si arriverà a 42 milioni di passeggeri all’anno. Con l’entrata in servizio della VACS si evidenzia un ulteriore incremento a dimostrare come questa linea che arriva nel cuore del centro sia utilizzata e apprezzata. E quando le altre linee saranno in funzione, ad iniziare da quella in corso di realizzazione i cui lavori procedono speditamente, assisteremo a una vera e propria rivoluzione del modo di spostarci a Firenze e non solo. Una mobilità sempre più pubblica, sempre più pulita e meno inquinante, a tutto vantaggio della qualità della vita e della salute di chi in città vive, lavora, studia o viene per turismo”. Sui lavori della linea per Bagno a Ripoli l’assessore Giorgio aggiunge: “Nei giorni scorsi, come ogni settimana, sono stato con la Direzione lavori a fare un sopralluogo sui cantieri e a verificarne l’avanzamento. Martedì ci sarà la posa del primo binario vicino al Viola Park nel tratto adiacente al nuovo parcheggio scambiatore: una bellissima notizia che rende evidente il nostro impegno e quello delle ditte”.

Tornando ai dati, se si confrontano i primi tre mesi del 2025 con lo stesso periodo del 2024, già caratterizzato da dati molto positivi, si nota che il numero dei passeggeri è sempre stato superiore in entrambe le linee.

Da evidenziare il balzo in avanti della T2 dopo l’entrata in servizio della VACS tra Fortezza e San Marco: a gennaio i passeggeri sono stati 986.692 mentre a febbraio hanno superato quota 1,3 milioni attestandosi su 1.327.796. Una tendenza che si è consolidata a marzo quando i passeggeri sono rimasti sopra 1,3 milioni (1.307.457).

Positive quindi anche la media mensile dei passeggeri arrivata a quota 3.505.983 tra linea T1 e T2 così suddivisi: 2.298.668 per la linea T1 e 1.207.315 per la linea T2 con un incremento medio di oltre il 15% rispetto agli stessi mesi del 2024. (mf)