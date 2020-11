Bonus nuovi nati, è on line il band del Comune di Firenze

“Con questo bonus vogliamo offrire un aiuto alle famiglie fiorentine, con figli nati o che nasceranno quest’anno, più esposte alle conseguenze della crisi causata dal Corononavirus – ha detto l’assessora a Welfare Sara Funaro -. Questa misura è l’ulteriore dimostrazione che la nostra amministrazione è vicina alle famiglie in difficoltà che hanno neonati al loro interno ed è un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane”.

La domanda per il bonus, che sarà erogato fino a esaurimento del budget disponibile, potrà essere presentata a partire da lunedì prossimo, 16 novembre, fino al 16 febbraio da entrambi i genitori purché residenti nel Comune di Firenze all’atto della richiesta.

Il nuovo nato deve far parte del nucleo anagrafico del genitore richiedente e il valore Isee corrente del nucleo familiare, in corso di validità, non deve essere superiore a 20mila euro. La Direzione Servizi sociali ha proposto l’Isee corrente, in quanto consente di intercettare le famiglie che hanno avuto la perdita, la sospensione, la riduzione del contratto di lavoro e/o la riduzione del 25% del reddito complessivo del nucleo familiare. L’Isee corrente deve prevedere l’inserimento del nuovo nato.

Modalità di richiesta. La domanda deve essere presentata su apposita modulistica scaricabile cliccando su https://servizi.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/modello_domanda.pdf. Per informazioni dettagliate sulla modalità di presentazione e sull’invio delle domande (e anche sul bando) visitare la pagina https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/bonus-nuovi-nati.

Ammontare del bonus e pubblicazione degli elenchi dei beneficiari. Agli aventi diritto sarà erogato un bonus di importo pari a 1.500 euro in presenza di un valore Isee corrente compreso tra € 0 ed € 10.000 e un bonus pari ad € 1.000 con valore Isee corrente compreso tra € 10.000,01 ed € 20.000. Qualora il budget disponibile risulti inferiore rispetto all’ammontare complessivo dei bonus erogabili il Comune procederà, all’atto dell’approvazione dell’elenco degli aventi diritto, a redigere una graduatoria dei beneficiari redatta entro il prossimo mese di febbraio secondo i seguenti criteri: priorità ai nuclei familiari con il valore Isee corrente più basso; a parità di valore Isee corrente, è data priorità ai nuclei familiari con un numero maggiore di figli minori. Lo scorrimento della graduatoria avverrà fino all’esaurimento del budget disponibile.

Modalità di erogazione. Il pagamento del bonus agli aventi diritto sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Il bonus è erogabile in un’unica soluzione con bonifico su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente.