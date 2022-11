Biblioteca De Andrè: via libera alle opere per migliorare la fruibilità della struttura

By

San Jacopino, è stato dato il via libera alle opere per il miglioramento della fruibilità della biblioteca De Andrè.

Un nuovo look, più accessibile, per la biblioteca De Andrè. Una struttura, nel cuore del rione storico di San Jacopino vicino a Porta al Prato e alla Stazione Leopolda, che punta a diventare più accessibile per tutti.

Il progetto definitivo degli interventi ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci, per un importo di 85 mila euro.

“Andiamo avanti con gli interventi per abbattere le barriere architettoniche negli edifici comunali aperti al pubblico – ha detto l’assessora Meucci -, a partire dalle biblioteche cittadine, punto di riferimento culturale e sociale nei quartieri della città.”

“I lavori continua- per rendere ancora più accessibile la biblioteca De Andrè partiranno in estate e andranno di pari passo con il rinnovamento completo degli arredi”.

Gli interventi riguardano: l’abbattimento delle barriere architettoniche su rampe e servoscala, il miglioramento della fruibilità degli spazi interni (pavimentazioni, segnaletica, illuminazione) e l’adeguamento e messa a norma di spazi funzionali specifici (servizi igienici).

La biblioteca

La Biblioteca dedicata a De Andrè accoglie la mostra permanente di plastici in miniatura La Firenze scomparsa con documenti riguardanti la storia della Firenze che non esiste più, in particolare sulla storia locale del rione di San Jacopino, eredità dello studioso di storia locale Guglielmo Pratesi e immagini della Resistenza.

La struttura si compone di un front office con i servizi di accoglienza e prestito, uno spazio dedicato alle attività culturali, due sale di lettura e studio con postazioni per l’accesso ad Internet, l’emeroteca con periodici e quotidiani e una videoteca.