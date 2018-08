Bestdoc – Agosto in compagnia dei più bei doc della stagione

Al cinema La Compagnia fino al 2 settembre (con una breve pausa solo dal 12 al 19 agosto per ricaricare le pile) arrivano i #BESTDOC della stagione 2017/2018. Di seguito il programma.

Per ripararsi dall’afa, per vedere quel bel film perso nei mesi precedenti, o semplicemente per bere un aperitivo con l’amico rimasto in città. La Compagnia anche in estate è il posto che fa per voi!Fino al 2 settembre (con una breve pausa solo dal 12 al 19 agosto per ricaricare le pile) arrivano i #BESTDOC della stagione 2017/2018. Vi aspettano in sala le avventure nei fondali oceanici di Jean-Michel Cousteau in “Le meraviglie del mare”, il ritorno sulle montagne della Mongolia con “La principessa e l’aquila” o ancora la stupenda indagine sulla cultura negli Stati Uniti portata avanti da Frederick Wiseman in “Ex libris”. Altri graditi ritorni sono la Londra degli anni 60’ di Micheal Caine e “MyGeneration”, il “Manifesto” dei manifesti con il Premio Oscar Cate Blanchett e la biografia del ballerino più irrevente della storia contemporanea: Sergei Polunin in “Dancer”. Sono invece novità mai passate dalla nostra sala (se non per fugaci apparizioni all’interno dei festival) “Kedi – La città dei gatti” di Ceyda Torun (pronti per una invasione di gattini?) e il candidato all‘Oscar “Visages, villages” di JR e Agnès Varda.

DANCER di Steve Cantor, 2017, Italia, 95 min

Diretto dal regista candidato all’Oscar Steven Cantor, Dancer racconta la vita e la carriera di Sergei Polunin, il James Dean della danza, partendo dalle immagini da bambino, passando per i tanti successi, i tatuaggi, l’amore con Natalia Osipova.Rapimento visionario, Sergei Polunin balla come un dio ma “Dancer” ci ricorda il prezzo da pagare. Il fotografo e artista David LaChapelle, autore del video di Take Me to Curch di Hozier, figura tra coloro che hanno contribuito alla realizzazione del film.Giovedì 9 agosto, 15.00 e 19.00

Venerdì 10 agosto, 17.00 Sabato 11 agosto,15.00 e 19.00

MY GENERATION di David Batty, 2017, Gran Bretagna, 85 min

Michael Caine, icona del cinema britannico, interpreta ed è il narratore di My Generation, la storia vivida e stimolante del suo percorso nella Londra degli anni sessanta.

Basato su racconti personali e su splendide riprese d’archivio, questo documentario vede Caine viaggiare nel tempo e dialogare con i Beatles, Twiggy, David Bailey, Mary Quant, i Rolling Stones, David Hockney e altre celebrità. My Generation integra l’audio delle conversazioni di Caine con le altre celebrità con materiale inedito d’archivio per riportare il pubblico nel cuore degli anni sessanta. Giovedì 9 agosto, 17.00 Venerdì 10 agosto, 15.00 e 19.00 Sabato 11 agosto,17.00

MANIFESTO di Julian Rosefeldt, 2015, Germania / Australia, 95 min

Il manifesto del Partito Comunista raccontato da un senzatetto, i motti dadaisti interpretati da una vedova durante un’orazione funebre, Dogma 95 spiegato da una maestra ai suoi allievi. Dodici personaggi (più uno) celebrano i movimenti artistici all’interno di altrettanti ambienti, attraverso un sorprendente collage di famosi manifesti del Novecento scritto da Julian Rosefeldt e interpretato dall’attrice australiana Cate Blanchett, vincitrice dell’Oscar. Lunedì 20 agosto, 17.00 Martedì 21 agosto, 15.00 e 19.00Mercoledì 22 agosto, 17.00 Giovedì 23 agosto, 15.00 e 19.00Venerdì 24 agosto, 17.00 Sabato 25 agosto,15.00 e 19.00

Domenica 26 agosto, 17.00

LA PRINCIPESSA E L’AQUILA di Otto Bell, 2016, UK/Mongolia/USA, 87 min

Tra le popolazioni nomadi della Mongolia l’addestramento delle aquile è una tradizione millenaria, ma è praticata esclusivamente dagli uomini. La giovane Aisholpan ha solo tredici anni, eppure ha già deciso di diventare la prima addestratrice di aquile del Paese. Sotto la guida esperta del padre, supererà ogni ostacolo che le si porrà di fronte, imparando ad accudire la sua aquila e a farla volare, fino a dimostrare tutto il suo talento al Festival annuale che mette in competizione i più grandi addestratori del Paese. Lunedì 20 agosto, 15.00 e 19.00 Martedì 21 agosto, 17.00 Mercoledì 22 agosto, 15.00 e 19.00

Giovedì 23 agosto, 17.00 Venerdì 24 agosto, 15.00 e 19.00

PROGRAMMA COMPLETO