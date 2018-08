Beat Festival 2018

Nel corso del festival sono protagoniste numerose attività sportive e ludiche che coinvolgono il pubblico grazie alla partecipazione delle associazioni del territorio e alla presenza di attrazioni per tutti. Un fantastico Vintage e Handmade Market di grandissima qualità con circa 70 shop completa l’offerta per 5 giorni da non perdere

I vincitori del concorso Mai in silenzio suoneranno in apertura degli artisti principali: il 24 agosto Giò Mannucci, il 25 Fogg, il 26 agosto I Diari della Fine. Di seguito il programma:

VENERDÌ 24 AGOSTO Parco di Serravalle MINISTRI +SIBERIA