Incidente sul lavoro a Barga per un 72enne, Fiom: “Inopportuna presenza pensionati”

Un uomo di 72 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Fornaci di Barga (Lucca) mentre svolgeva operazioni di scarico materiali per una cooperativa operante nell’azienda Kme Europametalli.

Nell’infortunio ha riportato un trauma toracico e una probabile frattura del femore ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cisanello di Pisa. Da quanto emerso, all’uomo sarebbe caduto addosso qualcosa. Alla Kme, oltre ad una ambulanza sono intervenuti i carabinieri e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl che stanno ricostruendo quanto accaduto. “Oggi, presso lo stabilimento Kme di Fornaci di Barga, un lavorato pensionato di 72 anni è incorso in un grave infortunio mentre stava lavorando, e solo la fortuna ha scongiurato che accadesse il peggio. Quello che la Fiom Cgil Lucca ritiene più grave è che da anni la Rsu avesse molte volte segnalato alla Direzione aziendale l’inopportuna presenza nello stabilimento di persone molto avanti con l’età e già pensionate”. Così in una nota il sindacato in merito all’infortunio sul lavoro. La Fiom Cgil spiega che la questione posta non vuole essere “discriminatoria, ma semplicemente per rivendicare tanto il diritto alla loro sicurezza quanto la possibilità di andare in pensione al raggiungimento dei requisiti di età. È infatti problematico che le imprese possano, per loro interesse, continuare a trascurare tale questione. Per questo, come previsto dalle regole della nostra organizzazione sindacale, valuteremo le eventuali azioni in giudizio”.