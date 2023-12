Barberino M., 3 morti in scontro frontale tra auto

L’incidente stradale lungo la Sp 131, al km 3+500, in via Del Lago a Barberino del Mugello (Firenze). Due le auto coinvolte. Circolazione stradale bloccata

Sono tre le vittime del violento incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio lungo la Strada provinciale 131, all’altezza del km 3+500, in via Del Lago a Barberino del Mugello (Firenze).

Dopo il violento scontro frontale, i vigili del fuoco hanno estratto da una vettura, che a seguito dell’impatto si è incendiata, un uomo per il quale non c’è stato nulla da fare. Anche le due persone che viaggiavano sulla seconda auto sono state estratte dai pompieri ma il personale medico ha solo potuto constatare il loro decesso.

In base alle prime informazioni e agli accertamenti dei carabinieri di Borgo San Lorenzo le vittime sono due giovani e un uomo: un ragazzo e una ragazza di 29 anni e un 58enne.

E’ andata meglio a prato dove, sempre nel pomeriggio, una volante della Polizia è rimasta coinvolta in un incidente con un ciclomotore durante l’inseguimento di un’auto che non si era fermata all’alt per un normale controllo.

L’incidente è avvenuto nel centro di Prato: i due giovani che erano a bordo del motorino, un diciottenne e un ventenne, sono stati ricoverati in ospedale, mentre i due poliziotti della volante hanno riportato varie lesioni. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.

L’autovettura fuggita al controllo, spiegano gli investigatori in una nota, è stata rintracciata dopo alcune ore da un’altra volante impegnata in un’attività ordinaria di controllo del territorio, abbandonata dagli occupanti. L’auto è stata quindi sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti della polizia scientifica.

