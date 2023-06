Bambina scomparsa, la testimone: “La famiglia sa chi l’ha presa”

Secondo una donna che vive all’interno dell’ex hotel Astor di Novoli, la famiglia “sa chi ha preso Kata”, la bambina di 5 anni scomparsa sabato scorso dallo stabile occupato in via Maragliano. Una vicenda dai contorni ancora oscuri e della quale non si conoscono tutti i dettagli. Si sa solo che quella del rapimento è l’ipotesi che va per la maggiore.

Nella giornata di oggi ha parlato con alcuni giornalisti una donna di origine romena che vive nell’ex albergo Astor, il palazzo occupato casa anche di Kata, la bambina peruviana scomparsa da sabato scorso da quell’immobile. La donna si è fermata a parlare con i giornalisti che stazionano fuori dal palazzo occupato, tra via Maragliano e via Boccherini.

“Hanno scritto che c’entrano i romeni, ma non c’entrano nulla, è tutto tra loro. I peruviani lo sanno dov’è la bambina scomparsa. Non lo sappiamo noi romeni, i bambini giocano qua fuori, perché hanno preso la loro bambina e non una nostra? È perché dieci giorni fa si sono picchiati”.

Queste le parole della donna. Secondo la sua ricostruzione “non sarebbe una questione di soldi”, ma di controllo degli affitti all’interno dell’ex hotel occupato. La donna ricorda l’episodio del 28 maggio, quando dopo un’aggressione un sudamericano è precipitato in strada. “Gli hanno dato una botta con un ferro in testa – racconta – e per la paura si è buttato di sotto e dopo una settimana è sparita la bambina. Si sono picchiati per le stanze. La famiglia lo sa chi ha preso la bambina scomparsa e l’hanno detto alla polizia. Noi siamo stufi di questa situazione”.