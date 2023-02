Balneari, Centinaio: “Mappatura dirà che la risorsa non è scarsa e quindi balneari devono uscire dalla Bolkenstein”

Carrara, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio a margine del convegno “Onda d’urto balneari in mobilitazione”, a cura di Assobalneari Confindustria e la base balneare di Donne Damare, organizzato nell’ambito della fiera Balnearia e Tirreno Ct a Carrara, ha spiegato che la mappatura dei litorali dimostrerà che il governo ha ragione a non voler applicare la direttiva Bolkestein ai balneari, perché la risorsa naturale delle spiagge non è scarsa.

Per i balneari “dal momento che ci sarà la mappatura a quel punto capiremo se la risorsa è scarsa o meno. Se non dovesse essere scarsa si dovrà seguire quello che dice l’Europa, ovvero che la direttiva Bolkenstein funziona e deve essere applicata quando la risorsa è scarsa. E quindi avremmo ragione noi e i balneari devono uscire dalla Bolkenstein”.

Il convegno “Onda d’urto balneari in mobilitazione”, è stato molto partecipato con in sala numerose bandiere dei balneari con scritto “No aste”. Sui balneari, ha sottolineato Centinaio, “bisognerà arrivare a dare delle regole certe, perché fino a ora abbiamo lavorato sul si dice che. Non c’è nulla di definito in questo paese. La legge 145 del 18 serviva non tanto per dare 15 anni ai balneari, e permettere loro di vivere e sopravvivere per altri 15 anni, ma di creare un percorso di regole. Il Consiglio di Stato ha smantellato questa legge, pensando che serva molto meno tempo ma la base di partenza deve essere quella: dire come stanno le cose. Aspetto che nel nostro paese non si può fare e non si fa”.

“il Presidente della Repubblica è stato molto chiaro e sta facendo da arbitro in questo momento per dare equilibrio tra i vari poteri dello Stato. Mattarella non ha detto no al provvedimento ma ha semplicemente detto state attenti. Non mi allarmo, andiamo avanti e per fortuna che c’è Mattarella che molto spesso tiene l’equilibrio”.