Ballottaggi Toscana: Bonafè, ‘bene Pd in Toscana, ora percorso per vincere nel 2020’

Sulle regionali fissate per il 2020 la segretaria regionale del Partito Democratico ha affermato: “Il mio compito da segretaria regionale del Pd sarà proporre un percorso che ci permetta di essere competitivi in Toscana” per le regionali del 2020, “e ci permetta di trovare nel più breve tempo possibile il candidato più autorevole, che ci faccia vincere la sfida; ma anche e soprattutto dobbiamo costruire il programma del Pd”.

Secondo Bonafè la scelta del candidato potrebbe arrivare in “settembre o ottobre”, con un percorso da definire: “Non ho escluso le primarie – ha precisato – avremo una direzione prossimamente, altre ne faremo, sarà mio compito proporre un percorso da fare insieme”. Le future coalizioni comunque “dovranno far perno sul Pd”, ha sottolineato. Nel frattempo, ha osservato la segretaria toscana del Pd, “dobbiamo pensare a governare questa regione per un altro anno, dare risposte su temi che oggi ci vedono non dico in difficoltà, ma che hanno bisogno di risposte. Penso ai rifiuti, alla sanità: dobbiamo prendere maggiormente in mano la situazione, penso alle liste d’attesa ma non solo”, ha concluso nel suo intrervento la segretaria.