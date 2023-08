Bagno a Ripoli, incidente sul lavoro: grave 49enne

Ferito in modo grave dopo un incidente sul lavoro la notte scorsa. La vittima è un uomo di 49 anni, dipendente di una cooperativa che opera per conto della società di recupero rifiuti. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte, in via Giuseppe Mazzini a Bagno a Ripoli.

Soccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi: da quanto spiegato dai carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, non sarebbe in pericolo di vita. In base alla ricostruzione fatta dai militari, l’uomo, di origine romena, mentre stava svolgendo il suo turno di servizio a Bagno a Ripoli e in particolare si stava occupando della raccolta a mano di rifiuti differenziati, si sarebbe accorto che il furgoncino impiegato per la raccolta, per cause in corso di accertamento, si stava spostando all’indietro e, complice la pendenza della strada, stava invadendo la strada.

Mentre l’uomo cercava di bloccarlo risalendo a bordo, il veicolo sarebbe andato a sbattere prima contro un palo della luce e successivamente contro il cancello di una casa.