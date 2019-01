Azione Ncc, aggressione c’è stata,fatta denuncia

Lo afferma il presidente di Azione Ncc Giorgio Silvano Dell’Artino. “Generalizzare è sempre sbagliato e noi non crediamo che se ci sono alcuni tassisti che assaltano un Ncc questo significhi che tutti i tassisti sono dei violenti

“L’aggressione ai danni di un Ncc e dei suoi otto clienti davanti a un hotel a Firenze nella serata del 31 dicembre c’è stata, e la denuncia è stata depositata ieri presso i carabinieri di Pratovecchio Stia perché è nostro interesse che sia fatta giustizia e che siano penalmente perseguiti i responsabili di quella violenza”. Lo afferma il presidente di Azione Ncc Giorgio Silvano Dell’Artino. “Generalizzare è sempre sbagliato e noi non crediamo che se ci sono alcuni tassisti che assaltano un Ncc questo significhi che tutti i tassisti sono dei violenti – sottolinea in una nota Dell’Artino -. Per noi la responsabilità penale è sempre personale. Tuttavia crediamo che chi siede su una poltrona di responsabilità, come quella di rappresentante sindacale, non debba mai incitare all’odio e alla violenza. Per questo siamo stati colpiti negativamente dalla invettive che varie sigle sindacali dei tassisti ci hanno rivolto” e “li invitiamo ad abbassare i toni e a dismettere gli abiti di incitatori all’odio”. SilvanoPer Dell’Artino, “noi, ad esempio, abbiamo parlato di una lotta armata di carte bollate, proprio per spiegare che è la giustizia e lo Stato di diritto l’unico terreno su cui cercheremo di far valere le nostre ragioni. Non certo con gli assalti per la strada. Lotta sì quindi, ma come confronto sindacale, anche aspro, sui contenuti”. “E’ vero che non godiamo di protezioni e quote garantite di mercato – conclude – ma non per questo ci sentiamo cittadini di serie B rispetto ai tassisti. Crediamo anzi che la libera concorrenza, basata sulla qualità e sul rispetto delle regole e delle persone, sia la migliore garanzia per i cittadini”.