Automobilista accoltellato in tentata rapina a Firenze

Un 58enne è stato accoltellato nel corso di una tentata rapina, mentre era fermo al semaforo con la sua auto. E’ accaduto la notte scorsa intorno alle 1,30 a Firenze, in via Pistoiese; la vittima, residente a Prato, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito, un uomo in scooter lo ha avvicinato al semaforo e lo ha convinto ad abbassare il finestrino lato passeggero con la scusa di chiedere una sigaretta, poi ha cercato di portargli via la borsa che aveva sul sedile; quando il 58enne ha reagito il rapinatore lo ha accoltellato, colpendolo 3 volte, al petto e alla schiena per poi scappare.

Sarebbe stato lo stesso 58enne, rimasto sempre cosciente durante le fasi di soccorso, a riferire la dinamica della rapina; il suo racconto è adesso al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto.

Secondo quanto ricostruito dopo l’aggressione, l’uomo, ferito con due coltellate al petto e una alla schiena, sarebbe riuscito a guidare fino a una stazione di servizio di viale Luder, dove ha chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove si trova ricoverato.