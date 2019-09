Giornata europea delle lingue, porte aperte negli istituti fiorentini

Giornata europea delle lingue: porte Aperte e gioco a premi al British Institute of Florence, Centro de Lengua Espaňola, Deutsches Institut Florenz, Institut français Firenze; in palio corsi di lingua gratuiti.

Istituita nel 2001 dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa e celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita La Giornata europea delle lingue raccoglie eventi in tutta Europa intorno alla data del 26 settembre (Sito ufficiale: http://edl.ecml.at/).

A Firenze, da 16 anni, British Institute of Florence, Centro de Lengua Espaňola, Deutsches Institut Florenz, Institut français Firenze, celebrano insieme questa giornata con “porte aperte” negli vari Istituti e numerose attività gratuite intorno alla lingua, per grandi e piccoli.

Nei 4 centri, nell’arco della giornata test di livello gratuiti, lezioni di prova, informazioni sulle certificazioni e sul programma culturale, riduzioni sulle iscrizioni ai corsi e alla biblioteca e, dalle ore 15 alle 19, il tradizionale Gioco delle lingue, itinerante. Quest’anno il titolo è 4 LINGUE, INFINITE POSSIBILITÀ; il gioco si volge in 4 tappe – British Institute, Centro de Lengua Espaňola, Deutsches Institut e Institut français, (l’ordine dei luoghi è indifferente) – le prove sono di vario genere: cultura, creatività, eloquenza, canto, ballo, ecc; in palio corsi di lingua gratuiti. Non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi tra a partire dalle ore 15 in uno qualunque dei quattro istituti e iniziare a giocare.

Le altre attività previste per sabato 28 settembre:

· L’Institut français Firenze organizza test di livello gratuiti (9/18), visite guidate del Quattrocentesco Palazzo Lenzi (ore 15 e ore 18): La camera delle meraviglie atelier bricolage per bambini (ore 14.30) e Bambini a palazzo / Les malheurs de sophie (ore 16) film in V.O. con sottotitoli in francese (5€ a bambino inclusa merenda). Inoltre un programma speciale per i docenti di francese (ore 14.30/17.30): Immersions patrimoine français e l’Europa in classe.

Nella giornata verrà applicato uno sconto a chi si iscriva ai corsi di lingua o alla Biblioteca.

· Il Deutsches Institut Florenz propone tutto il giorno test di lingua gratuiti, informazioni su corsi, materiali e certificazioni; si potrà visitare la mostra di foto d’epoca “Die Macht der Gefühle” (Il potere delle emozioni) che riassume 100 anni di storia politica, economica e sociale tedesca, dal 1919 al 2019. Nel pomeriggio “Tipicamente tedesco?” attività creativa aperta a tutti.

In regalo agli intervenuti una grammatica compattissima della lingua tedesca.

· Il British Institute of Florence apre il centro linguistico di Piazza Strozzi n°2, dalle 9 alle 13, offrendo test di livello gratuiti anche senza prenotazione e propone una visita guidata gratuita della Biblioteca Harold Acton – Lungarno Guicciardini, 9 – dalle 15.00 alle 19.00. Nella giornata verrà inoltre applicato uno speciale sconto del 10% a chi si iscriva ai corsi o alla Biblioteca.

· Il Centro de Lengua Espaňola propone la mattina test di livello gratuiti, orientamento su corsi e certificazioni DELE. Nel pomeriggio (ore 15/19) proporrà un divertentissimo percorso ludico basato sulla musica che è una parte rilevante e peculiare dell’identità ispanica.