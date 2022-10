Autoline Toscane, sindaco Scansano: “Pendolari lasciati a 2 chilometri dal paese”

Il sindaco di Scansano (Grosseto), Maria Bice Ginesi, si rivolge ad Autolinee Toscane, dopo l’ennesimo disagio ai danni dei cittadini.

“Vorrei segnalare i gravi disagi che si stanno verificando nel mio comune per il trasporto pubblico con Autolinee Toscane. L’ennesimo episodio è di ieri, 24 ottobre: l’autobus che porta gli studenti da Grosseto a Scansano, che prosegue poi per Poggioferro e Murci, ha avuto un guasto in località Poggio alla Mozza, i pendolari sono stati trasportati dall’autobus che raggiunge Polveraia, ma sono stati lasciati a due chilometri dal paese di Scansano, perché il pullman utilizzato doveva coprire la tratta di Polveraia; tornando l’autobus ha caricato gli studenti rimasti che dovevano arrivare a Poggioferro e Murci, ovviamente con ritardi enormi”.

Il Sindaco ha poi aggiunto che, “in questi giorni è arrivata al protocollo una raccolta di firme per segnalare le carenze di posti a sedere negli autobus che trasportano gli studenti”.

Ginesi osserva inoltre come i nostri territori, amati e ammirati da tutti, siano “penalizzati per i collegamenti; anche questa mancanza contribuisce ad uno spopolamento dei comuni come Scansano, e ce ne sono tanti. Chiedo pertanto ad Autolinee Toscane e al Tpl della Provincia di Grosseto, di riflettere e di adoperarsi a migliorare il servizio di trasporto pubblico locale, studiando gli orari e le tratte per andare incontro ai cittadini, non pensando solo ad un ritorno economico”.