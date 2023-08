Autismo: dalla Regione Toscana delibere a sostegno della rete territoriale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:51 Share Share Link Embed

Autismo: un progetto per la cura delle persone autistiche, oggi la presentazione in Regione. Al centro delle delibere che puntano a sostenere con risorse e professionalità lo sviluppo di un rete territoriale, ricerca, informazione ed incremento del personale a disposizione. Oltre al collegamento con l’assessora alla politiche sociali, Serena Spinelli e al direttore regionale alla sanità della Toscana Federico Gelli, per il coordinamento delle associazioni sull’autismo in Toscana è intervenuto Andrea Laurenzi (AUDIO)

La Regione lancia un nuovo progetto dedicato alla cura delle persone autistiche, con lo sviluppo di un rete territoriale, ricerca, informazione ed incremento del personale a disposizione. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana.

Intervenuta in collegamento anche l’assessora alla politiche sociali, Serena Spinelli. Non ha potuto invece partecipare l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, impegnato in commissione salute della Conferenza delle Regioni a Roma.

Per il coordinamento delle associazioni sull’autismo in Toscana è intervenuto Andrea Laurenzi insieme al direttore regionale alla sanita della Tiscana Federico Gelli, la dirigente del settore Anna Beltrano e il coordinatore regionale della rete Marco Armellini.

Fondamentale per la cura e l’assistenza è l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, istituzioni educative e il mondo della scuola, per migliorare l’integrazione scolastica dei minori, anche favorendo la realizzazione di protocolli pedagogici ed educativi e lo sviluppo di esperienze di formazione al lavoro in continuità tra il percorso di istruzione e quello di formazione professionale. A tal fine è stato approvato anche un Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale e ANCI per l’inclusione scolastica di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico (DSAut) e azioni integrate di orientamento, formazione e lavoro.