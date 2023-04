Autismo: Consiglio regionale illuminato di blu per tutto il fine settimana. Il presidente Antonio Mazzeo: “Necessario sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire una vita piena e soddisfacente a chi soffre di disturbi dello spettro autistico”

La facciata di palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, sarà illuminata di blu durante tutto il fine settimana per celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che ricorre domani, domenica 2 aprile.

“Il Consiglio regionale toscano vuole dare il suo contributo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone che soffrono di disturbi allo spettro autistico una vita piena e soddisfacente” ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “E’ importante tenere accesi i riflettori su questa forma di disabilità. Illuminando la sede del nostro Consiglio regionale di blu, colore simbolo della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, esprimiamo sostegno e vicinanza alle famiglie e alle associazioni che per questo si impegnano quotidianamente”.

“Nonostante l’autismo sia più comune di quanto si pensi – ha continuato Mazzeo – c’è ancora molto da fare per aumentare la consapevolezza su di esso e per promuovere l’inclusione di chi ne è affetto. L’obiettivo della giornata del 2 aprile è quello di migliorare la qualità della vita delle persone che soffrono di questo disturbo. Come Consiglio regionale ci impegneremo affinché la vicinanza si traduca in norme e politiche concrete di sostegno cercando di individuare insieme alle associazioni e alle famiglie ciò di cui c’è più bisogno”