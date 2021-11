By

🎧 Auditorium Maggio Musicale, inaugurazione 21/12 con Mattarella

Play Episode





Pause Episode





Mute/Unmute Episode





Rewind 10 Seconds



1x



Fast Forward 30 seconds

00:00

/



00:02:07

Share



Share







Link Embed

Firenze, il sovrintendente del Maggio, Alexander Pereira, ha confermato l’inaugurazione del nuovo Auditorium per il 21 dicembre, con Zubin Mehta sul podio, annunciando però, visto l’alto numero di invitati, tra cui anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una replica del concerto di inaugurazione per il giorno dopo.

“Il nuovo auditorium del teatro del Maggio Musicale Fiorentino sarà inaugurato, come pianificato – ha detto Pereira – il 21 dicembre alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma abbiamo deciso di non fare solamente una volta questo concerto, perché all’inaugurazione ci saranno tanti invitati, ma di farlo anche il 22 per il pubblico di Firenze”.

In podcast le dichiarazioni del sovrintendente del Maggio, Alexander Pereira nel servizio a cura di Gimmy Tranquillo.

L’evento sarà replicato il 22 dicembre con prezzi più contenuti. “Ho aperto la vendita al pubblico di 200 biglietti per il 21 dicembre – ha spiegato Pereira – ma ho visto che abbiamo tanti invitati e quindi ho pensato che fosse giusto ripetere il concerto per la città”.

Pereira ha poi spiegato che il concerto prevede la ‘Messa di Gloria’ di Giacomo Puccini, la prima esecuzione assoluta di ‘Per lo corpo luce’, commissionato dal teatro a Luca Francesconi e il ‘Te Deum’ di Anton Bruckner. Per la replica dell’evento, ha concluso Pereira, “abbiamo dovuto cambiare la data della recita della Madama Butterfly che era pianificata per il 22 dicembre e che sarà trasferita il 27 dicembre. Chiedo al pubblico di comprendere e accettare questa situazione”