🎧 Associazione Culter, ‘Amor sementa in voi | Dante 2021’

Firenze, presentato il progetto ‘Amor sementa in voi | Dante 2021’ , un progetto dell’Associazione Culter, che vuole essere un viaggio sia nel mondo dell’immaginario dantesco che nella vita stessa dei singoli partecipanti, per costruire un mosaico a più voci in un’unica partitura collettiva.

Un lungo viaggio condiviso nell’universo della ‘Commedia’ quello dell’Associazione Culter, l’associazione culturale fiorentina che dal 2006 è impegnata in progetti di educazione e partecipazione corale alla lettura della Divina Commedia e che in quest’anno dantesco propone ‘Amor sementa in voi | Dante 2021’: si tratta di 33 quadri viventi animati da cantrici e cantori popoleranno gli spazi più nascosti del Giardino della Villa medicea di Castello. Immerso in una selva di voci e echi danteschi, là dove il profumo degli agrumi si mescola con la Divina Commedia, il pubblico è invitato a esplorare lo spettacolo della “gente umana”…

“Da anni Culter con il regista Franco Palmieri riavvicinano la città al Sommo Poeta grazie a iniziative di letture collettive delle Cantiche – sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – la prosa di Dante infatti nasce come popolare e non elitaria. Questo evento corale potrà quindi dispiegare bene questa vocazione della Divina Commedia coinvolgendo un pubblico nuovo in uno spettacolo personalizzato ed evocativo grazie anche alla Villa Medicea di Castello, patrimonio Unesco, scelta come cornice”.

“Questa performance è davvero un modo originale per celebrare Dante – dichiara il Direttore generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori – coinvolgendo tanta gente comune e valorizzando al tempo stesso un luogo rinascimentale di grande bellezza e fuori dalle ‘immagini cartolina’ di Firenze. Complimenti a Culter e al regista Franco Palmieri per essere riusciti, ancora una volta, a trascinare in questa impresa una moltitudine di appassionati che uniscono all’amore per il Sommo Poeta il desiderio di vivere un’esperienza unica ed entusiasmante’’.

In podcast l’intervista all’assessore alla cultura del Comune di Firenze. Tommaso Sacchi, a cura di Gimmy Tranquillo.