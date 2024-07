🎧 Manifattura Tabacchi consegna alla Città di Firenze il nuovo nido d’infanzia comunale

Manifattura Tabacchi ha consegnato al Comune di Firenze il nuovo nido per l’infanzia realizzato accanto all’ex opificio fiorentino nell’ambito di un piĂš ampio progetto di riqualificazione del complesso. La struttura, uno spazio sostenibile e all’avanguardia progettato su misura per i piĂš piccoli e le loro famiglie, aprirĂ il 4 settembre e accoglierĂ fino a 100 bambini.Â

E’ composto da due strutture gemelle che ospiteranno il Nido Brucaliffo e il Nido Bianconiglio, e metterĂ a disposizione della collettivitĂ uno spazio sostenibile e all’avanguardia, progettato su misura per i piĂš piccoli e le loro famiglie, che accoglierĂ fino a 100 bambini. Il nuovo spazio per l’infanzia, frutto di un investimento di 5 milioni di euro da parte di Aermont Capital e CDP Real Asset, sottolinea l’impegno di Manifattura Tabacchi e dei suoi azionisti nella realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana autenticamente sostenibile, volto al benessere della comunitĂ e all’inclusione sociale.Â

Estesa su una superficie complessiva di circa 2.600 metri quadri, la struttura è interamente realizzata in legno e offrirà ambienti accoglienti, sicuri e flessibili, luminosi e immersi nel verde. Il progetto prevede inoltre l’assunzione di 32 educatori altamente qualificati e due cuochi per il servizio mensa nella cucina interna, garantendo un rapporto tra educatori e bambini di 1 a 3 (ben al di sopra delle disposizioni normative regionali di 1 a 6), a testimonianza della qualità del servizio offerto.

“Un progetto al quale teniamo particolarmente” – ha commentato la sindaca Sara Funaro – “Sia perchĂŠ risponde alle esigenze delle famiglie sul territorio, mettendo a disposizione ulteriori 100 posti nido per abbattere le liste d’attesa, sia perchĂŠ si tratta di un’iniziativa innovativa. Una struttura realizzata in modo ecosostenibile che si integra nel percorso della Manifattura Tabacchi e nel tessuto di tutta la zona”.

“È davvero una gioia poter entrare oggi finalmente nei due nuovi nidi Bianconiglio e Brucaliffo” – ha detto l’Assessora all’Educazione Benedetta Albanese – “Essi sostituiscono i due vecchi servizi, andando a potenziare e migliorare l’offerta per le famiglie della zona, sia in termini di numero posti che di orario e fascia di bambini accolti, con ben 100 posti totali di cui 28 posti piccoli 0-12 rispetto ai 14 precedenti. E tutti con orario fino alle 16.30. Si tratta di strutture realizzate in modo sostenibile e funzionale, con grande attenzione all’estetica, alla qualitĂ degli arredi e alla parte green delle zone outdoor. Un risultato raggiunto grazie alla proficua collaborazione con Manifattura, che ha dimostrato grande disponibilitĂ anche nella fase dei lavori, attuando interventi per mitigare i disagi e garantire la massima sicurezza. Un ottimo lavoro di squadra anche con i nostri Servizi educativi e Servizi tecnici. Voglio ringraziare il personale e i genitori, che hanno creduto nel servizio e hanno dato fiducia scegliendo questi nidi, premiandoci con un gradimento superiore a 9 in una scala da 1 a 10”.