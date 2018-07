Arriva Effetto Venezia, la grande festa dell’estate a Livorno

La nuova edizione di Effetto Venezia, dal 1 al 5 agosto, ogni sera, a partire dalle ore 19,00 con molti ospiti tra questi anche Zen Circus e lo Stato Sociale

Un programma ricco di appuntamenti che animeranno ogni angolo del quartiere. Musica, teatro, gastronomia e poi mostre, caffè letterari, esibizioni sportive, laboratori per bambini, visite guidate, gite in battello lungo i canali, stornelli dall’acqua, mercatini e tantissime altre sorprese (ad ingresso gratuito) per trascorrere cinque serate d’estate in uno dei luoghi più belli e caratteristici della città.

Novità di quest’anno il festival del Vernacolo che il Teatro Vertigo di via del Pallone proporrà per cinque serate. In programma commedie e varietà comici tratti dalle tradizioni vernacolari di Beppe Orlandi e Gino Lena.

Il main stage sarà come sempre in piazza del Luogo Pio, cui si aggiungono le due Fortezze, la Vecchia e la Nuova, ciascuna con i propri spazi singolari come la Galleria della Cannoniera ( in Fortezza Vecchia) o l’ampia Falsabraga della Nuova che si affaccia sul Pontino e piazza Garibaldi. E poi l’antico palazzo Huigens con il suo settecentesco cortile, il Mercato Centrale, piazza dei Domenicani, il Porto Mediceo con gli Scali delle Barchette, la Chiesa di Santa Caterina e i palchi di via Borra e via Strozzi. Luoghi di grande fascino che accoglieranno spettacoli di ogni genere, in particolare musica, prevista in “enorme dosaggio”.

Al rock di piazza del Luogo Pio farà da contraltare la musica classica di Palazzo Huigens. Qui, ogni sera, alle 21.30 si terrà nel settecentesco cortile del palazzo un concerto; da segnalare in tale contesto il 3 agosto la performance del pianista di fama internazionale Gabriele Baldocci. Sarà sul palco di Piazza del Luogo Pio (sabato 4 agosto ore 22.30) Lo Stato Sociale; la band in tour per l’Italia si esibirà in un concerto che si preannuncia un vero e proprio spettacolo “ due ore di coriandoli, palloni, ritornelli, lacrime e risate” . Il 2 agosto sarà la volta di un altro gruppo di successo gli Zen Circus con il loro ultimo album “Il fuoco in una stanza” poi la band maremmana I matti della Giuncaie (3 agosto) in chiusura (5 agosto) un omaggio a David Bowie, “Livorno Stardust” con la partecipazione dei musicisti livornesi Bobo Rondelli, Snaporaz Sinfonico Honolulu e BFolks. In prima serata (1° agosto) Radio Stop Festival aprirà la manifestazione con una rassegna canora che vedrà sul palco gli artisti: Carmen, Chiara Galiazzo, Emma Muscat, Federica Carta, Lele, Shade e Thomas più altre sorprese.

Musica disco invece in piazza dei Domenicani che ogni sera si trasformerà in una discoteca sotto le stelle con Girodisco; un gruppo di dj si alterneranno ogni sera alla console per proporre vinili di successo.

Il titolo di questa edizione 2018 di Effetto Venezia è “Terra di talenti tra arte, cultura e sport”; proprio per questo motivo la manifestazione vedrà lo sport protagonista di numerosi appuntamenti: spettacoli teatrali, caffè letterari con la presenza di giornalisti sportivi, nonché esposizioni varie, fotografiche e di cimeli. Non a caso la festa si aprirà (1 agosto ore 21 piazza del Luogo Pio) con la presentazione ai tifosi della nuova formazione del Livorno Calcio che parteciperà al prossimo campionato di serie B. Le ampie sale della Biblioteca dei Bottini dell’Olio, recentemente inaugurata, ospiteranno la mostra itinerante del calcio della Fgic dedicata alla Nazionale Italiana mentre piazza dei Legnami si trasformerà in un “villaggio dello sport” con esibizioni varie.

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO