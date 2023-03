Arno navigabile fino a Pisa, nuovo cronoprogramma approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pisa, al via in questi giorni la campagna di comunicazione del Comune che ha l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere alla cittadinanza il progetto per rendere navigabile l’Arno, elaborato dall’Amministrazione e già finanziato con un primo contributo nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha selezionato Pisa tra le città pilota in Italia, finanziando al 100% la fase progettuale.

Il manifesto della campagna che chiama “Pisa città d’acqua”, raffigura una imbarcazione che solca il fiume Arno nel centro cittadino. Sullo sfondo sono riconoscibili Chiesa della Spina, ponte Solferino e il Fortilizio della Cittadella.

L’iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti nel corso della quale l’assessore ai lavori pubblici e alla navigabilità dell’Arno Raffaele Latrofa, ha presentato anche il nuovo cronoprogramma recentemente approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La campagna di affisioni rientra nell’ambito di una più vasta campagna di comunicazione dal titolo “Cartoline dal Futuro. Nuovi cantieri per la città che cambia” che traccia un filo continuo tra i grandi cantieri che gradualmente stanno cambiando volto alla città e riqualificando i quartieri.

“Oggi presentiamo l’ennesima Cartolina dal Futuro – dichiara l’assessore ai lavori pubblici e alla navigabilità dell’Arno Raffaele Latrofa – per far conoscere ai cittadini un altro grande progetto della nostra amministrazione che entro il 2025 prevede di rendere navigabile l’Arno nel tratto che va dalla foce fino ai confini comunali, nei pressi dell’Ospedale di Cisanello. Allo stesso tempo presentiamo il nuovo cronoprogramma recentemente approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’avvio dei lavori di scavo del fiume previsto nei primi mesi del 2024 e la conclusione entro la fine dello stesso 2024”.

“Nel 2025 vedremo quindi un Arno completamente diverso, popolato da imbarcazioni sia commerciali che turistiche. Stiamo preocedendo per tappe e siamo molto fieri del percorso fatto fino ad adesso. Presto procederemo alla stesura e alla successiva firma di un accordo di programma con la Regione Toscana che sarà poi l’Ente che finanzierà materialmente i lavori e che al termine degli interventi decreterà con un proprio atto, così come previsto dalla legge, la navigabilità dell’Arno. Da qui partirà una nuova storia per la nostra città, che da sempre è legata all’acqua ma che da troppo tempo non sfrutta più il suo fiume. Ci sono tante idee legate a eventi collaterali e situazioni che potranno portare benefici su diversi comparti. Il fiume potrà inoltre essere utilizzato come via di trasporto: abbiamo ad esempio calcolato che dal centro città è possibile raggiungere l’Ospedale di Cisanello con tempi inferiori o comunque comparabili a quelli impiegati con un’automobile”.