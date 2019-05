Arezzo, solidarietà tra edicolanti: una si ammala, l’altra l’aiuta gratis

Arezzo – La collega si ammala gravemente e, per evitare la chiusura della storica edicola dell’amica, lei si offre di mandar avanti gratuitamente l’attività.

Succede a Arezzo, protagonista della storia di solidarietà è Corinna, titolare di una rivendita di giornali in Piazza Giotto che gestisce insieme al figlio 19enne. Saputo della malattia, Corinna ha preso in mano anche l’edicola della collega, a porta Trento Trieste, senza volere nulla in cambio.

E’ stato il figlio a spingere la madre a compiere il bel gesto e lei si è assunta volentieri la fatica di mandare avanti due attività parallele. “Quando ho avuto bisogno io Laura mi ha sempre aiutato – ha commentato Corinna -. Ora è il momento di rendere il favore senza esitazioni.”