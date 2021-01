Aretha Franklin raggiunge 62 milioni di visualizzazioni

Il 6 dicembre 2015, Carole King, riceveva il ‘Kennedy Center Honours’ per la carriera, questo ‘Award’, celebra le carriere di artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura americana. In questa occasione gli artisti che ricevono l’onorificenza, vengono celebrati da esibizioni dal vivo di altri famosi colleghi, nel caso di Carole King si apparve sul paco Aretha Franklin, che si esibì in un’indimenticabile interpretazione di “You Make Me Feel Like A Natural Woman”, di cui alla Carole King, è co-autrice.

Il video dell’esibizione di Aretha Franklin al Kennedy Center è diventato virale su tutti i browser ed i social network, pensate che solo sul post della pagina Facebook di Controradio il post del video ha avuto 62 milioni di visualizzazioni 86.000 likes e 45.000 commenti.

In tribuna d’onore accanto alla premiata della serata, Carole King e alla moglie Michelle, anche l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, e mentre la video camera fa una panoramica della tribuna, riprende il presidente visibilmente commosso che si asciuga una lacrima.

Obama in seguito disse al New Yorker di essersi così commosso, perché “nessuno incarna più pienamente la connessione tra lo spiritual afroamericano, il blues, R. & B., Rock’n Roll, il modo in cui le difficoltà e il dolore sono stati trasformati in qualcosa di pieno di bellezza, vitalità e speranza”.