Area Firenze perderà 2,4 mld export in 2020

L’industria dell’area metropolitana di Firenze rischia una contrazione del valore delle esportazioni fra i 2,4 e i 5,8 miliardi di euro nel 2020, per effetto dell’emergenza Coronavirus: è quanto stima l’Ufficio studi della Camera di commercio di Firenze. I settori più colpiti saranno la moda, la farmaceutica e la meccanica. Nello scenario meno negativo, con stop temporanei non oltre i 3-4 mesi e assenza di misure protezionistiche, che la Camera definisce come quello più probabile allo stato attuale dell’emergenza stessa, la contrazione di export sarebbe del 14,8%, con Pil a -9,4% e import -17,1%.

Lo scenario intermedio (diffusione di focolai per tutto l’anno nel mondo, e misure protezionistiche in ambito sanitario), determinerebbe un -16,2% dell’export, mentre lo scenario con misure protezionistiche più generalizzate, definito “altamente improbabile” dai ricercatori, determinerebbe un crollo del 35,8%. “Questi numeri confermano la complessità della situazione e l’urgenza che le misure di sostegno all’economia e alle imprese arrivino in tempi rapidi, con procedure snelle e minor carico burocratico possibile”, commenta Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio.