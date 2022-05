🎧 Arcigay: "La Salute Sessuale, inizia ad esplorarla con un test" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:41 Share Share Link Embed

Firenze, presentata la campagna “La Salute Sessuale, inizia ad esplorarla con un test”, un’iniziativa di divulgazione sui temi della salute sessuale e di testing gratuito HIV/HCV, promossa da Arcigay Firenze Altre Sponde e realizzata dal Collettivo Conigli Bianchi.

Alla presentazione hanno partecipato Mimma Dardano Presidente commissione Politiche sociali e consigliera speciale corretti stili di vita, Mauro Scopelliti Presidente Arcigay Firenze Altre Sponde, Il Dott. Massimo Di Pietro Direttore Struttura Operativa Complessa Malattie Infettive l’Azienda Usi Toscana centro e Gionatella, creativo del Collettivo Conigli Bianchi.

In podcast l’intervista al presidente di Arcigay Firenze, Mauro Scopelliti e Mimma Dardano, Presidente commissione Politiche sociali e consigliera speciale corretti stili di vita del Comune di Firenze, a cura di Gimmy Tranquillo.

La campagna si inserisce all’interno della Spring European Testing Week 2022, che rappresenta un momento di mobilitazione internazionale tra i più importanti e partecipati per la salute pubblica e che fino ad oggi ha contribuito a rendere consapevoli del proprio stato migliaia di persone, informando correttamente su prevenzione e terapie.

L’obiettivo della campagna è l’acquisizione della consapevolezza su rischi, prevenzione, trattamenti disponibili ed il target a cui cl si rivolge sono proprio i gruppi più raramente oggetto di programmi di prevenzione e di promozione della salute, coloro che sono estremamente rilevanti sul piano epidemiologico, ma scarsamente attenzionati: ragazze e ragazzi teenagers LGBTQIA+ e non tra i 16 e i 20 anni, persone transgender, persone LGBTQIA+, uomini che fanno sesso con uomini (MSM).

“In Italia il tema dell’educazione sessuale e della prevenzione dalle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (lST) – si legge in un comunicato di Arcigay – è quasi completamente trascurato nelle scuole ed ancora oggi, nel 2022, non risulta affermata la libertà necessaria per parlare di tali argomenti agli adolescenti.  La fascia d’età della popolazione tra i 40 e i 50 anni, ha vissuto l’adolescenza bombardata da un’Insistenza mediatica sui pericoli del contagio da Hiv. Oggi questo rischio è scomparso dal mainstream, ma persevera sia l’ignoranza sull’importanza della prevenzione, che lo stigma della discriminazione verso le persone HIV positive. Inoltre, molti non sono nemmeno consapevoli di essere portatori di una IST e per questa ragione l’attività di test risulta fondamentale: diagnosi precoci portano a cure efficaci ed a una riduzione della diffusione del contagio.

La Testing Week 2022 si terrà in tutta Europa tra il 16 e Il 23 maggio.

INFO: Arcigay