Arab Strap protagonisti dell’anteprima del Lars Rock Fest 24

Dopo aver presentato due degli headliner della prossima edizione, il Lars Rock Fest annuncia anche il concerto degli scozzesi Arab Strap sul palco della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (PG) per l’anteprima del festival, giovedì 20 giugno 2024

Dopo la presentazione degli headliner Gilla Band e Fantastic Negrito, protagonisti rispettivamente delle serate del sabato e della domenica, il LARS ROCK FEST 2024 annuncia anche gli scozzesi Arab Strap che saliranno sul palco della oRocca Medievale di Castiglione del Lago (PG) per l’anteprima del festival, giovedì 20 giugno 2024 (ingresso 25 euro + d.p)

La band di culto scozzese presenterà l’ottavo lavoro in studio “I’m totally fine with it don’t give a fuck anymore“ in uscita a maggio per la Rock Action Records, etichetta dei colleghi Mogwai. “Molte band si riuniscono e sono troppo preoccupate di rivivere il passato, tentando di ricreare il suono che avevano una volta,” dice Aidan Moffat “Questo è impossibile, quello non tornerà. Noi non stiamo cercando di suonare come i vecchi Arab Strap”

La band guidata da Aidan Moffat e Malcolm Middleton, si presenta oggi con un live nuovo di zecca che saprà coinvolgere chi da sempre è stato colpito dal fascino unico della loro musica e da chi si è avvicinato a loro grazie agli ultimi lavori.

Giovedì 20 Giugno 2024 – Ore 21.30 – Rocca Medievale

di Castiglione del Lago (PG) – Biglietto: 25,00 euro + d.p.

Prevendite attive su Ticketmaster e DICE