Appello del Presidente Enrico Rossi agli operatori sanitari in pensione

Un appello a medici e infermieri in pensione. “Abbiamo di nuovo bisogno di voi”, dice Rossi

“In caso di necessità abbiamo bisogno di voi in servizio oltre alle nuove assunzioni avvenute rapidamente. Ci deve essere la vostra esperienza e capacità di lavoro al loro fianco. Vi invito da domani mattina a telefonare agli uffici del personale delle Azienda di riferimento e delle Aziende ospedaliere. Lasciate la vostra disponibilità ad essere assunti per 6 mesi in un rapporto libero professionale, prorogabile per altrettanti mesi così come consentito dalla legislazione nazionale”, afferma il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

“Aumentano i posti di terapia intensiva, i servizi per le cure intermedie, gli alberghi sanitari dobbiamo quanto più possibile dispiegare la capacità di cura della Toscana. Se avremo bisogno di voi sarà dunque importante poterci ritrovare al servizio dei cittadini”, conclude Rossi nel suo messaggio diffuso sulla sua pagina facebook ufficiale.