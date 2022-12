Aperture straordinarie: Uffizi e Boboli aperti per Santo Stefano

By

Firenze, in vista del periodo natalizio diversi musei e giardini hanno previsto delle aperture straordinarie.

La Galleria degli Uffizi e il Giardino di Boboli saranno infatti aperti al pubblico, in via straordinaria, per Santo Stefano, il 26 dicembre, e il 2 gennaio, date che cadono entrambe di lunedì, ordinariamente giorno di chiusura nel complesso museale. Inoltre il primo gennaio 2023, che sarà anche la prima domenica del mese, saranno visitabili gratuitamente secondo quanto previsto dall’apposita iniziativa del ministero della Cultura. A dare la comunicazione di queste aperture straordinarie la stessa Gallerie degli Uffizi.

In particolare, i Musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi seguiranno il seguente calendario di aperture:

– sabato 24 dicembre apertura con orario ordinario nei musei del complesso, ossia dalle 8.15 alle 18.30 e al Giardino di Boboli con orario 8.15-16.30;

– domenica 25 dicembre chiusi;

– il 26 dicembre apertura straordinaria, con orario ordinario, della Galleria delle Statue e delle Pitture (8.15-18.30) e del Giardino di Boboli (8.15-16.30);

– il 31 dicembre apertura con orario ordinario dalle 8.15 alle 18.30 nei musei del complesso e al Giardino di Boboli con orario 8.15-16.30;

– domenica 1 gennaio 2023 ingresso gratuito con apertura straordinaria della Galleria delle Statue e delle Pitture, orario 10.45 – 18.45 e del Giardino di Boboli, orario 11.00 – 16.30;

– il 2 gennaio 2023 apertura straordinaria con orario ordinario dalle 8.15 alle 18.30 della Galleria delle Statue e delle Pitture e del Giardino di Boboli con orario 8.15-16.30;

– il 6 gennaio apertura con orario ordinario dalle 8.15 alle 18.30 di tutti i musei e del Giardino di Boboli con orario 8.15-16.30.