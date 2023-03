Anziano scooterista muore nello scontro contro un mezzo pesante

Livorno, uno scooterista di 75 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica a Livorno, l’uomo alla guida del suo scooter si è scontrato con un mezzo pesante in via Jacoponi, nella zona portuale della città.

Lo scooterista, secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, probabilmente non si è accorto che il camion era fermo in carreggiata e lo ha tamponato in pieno finendo poi per essere sbalzato a terra già privo di conoscenza.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Svs con il medico del 118, della Misericordia di Antignano. Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.