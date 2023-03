Sindaci dell’Isola Elba danno ok all’ampliamento aeroporto

Livorno, i sindaci elbani, riuniti con i cittadini nella sala consiliare del Comune di Campo nell’Elba, hanno espresso parere favorevole al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Marina di Campo.

Lo rende noto la Fondazione Isola d’Elba che ritiene quello dell’aeroporto un tema importante per lo sviluppo turistico dell’Isola che riguarda non solo il comune di Campo, ma tutto il territorio isolano.

Il sindaco di Campo nell’Elba Davide Montauti, insieme a Claudio Boccardo, direttore dell’aeroporto, ha fornito una dettagliata illustrazione del progetto di ampliamento che ha precisato le reali prospettive di sviluppo nell’interesse dell’intera comunità elbana.

“Sono stati chiariti – spiegano dalla Fondazione – una serie di equivoci e le false notizie circa i numeri e la portata del progetto, precisando che i miglioramenti previsti sono minimi, seppur fondamentali per ricreare i volumi di traffico già raggiunti nel 2015 e per poter continuare, anche nei prossimi anni, con i voli in continuità territoriale”.

Anche le associazioni di categoria presenti, peraltro in gran parte rappresentate nel cda della Fondazione, hanno chiaramente espresso il loro favore al progetto.

Rimane il tema di un giusto risarcimento per abitazioni, “pochissime”, che dovranno essere delocalizzate: “Un dovere civile – si legge nella nota- che non può essere, però, un freno allo sviluppo di un infrastruttura indispensabile per l’isola, e non solo da un punto di vista turistico”.