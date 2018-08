Anziano muore per malore in centro a Pisa davanti a passanti

Un anziano è morto nel pomeriggio nel cuore del centro storico di Pisa dopo avere accusato un improvviso malore, e la salma è rimasta lì per oltre due ore. L’uomo, un esponente della sinistra extraparlamentare dei primi anni ’70, è crollato a terra davanti a decine di passanti che hanno provato a soccorrerlo.

Immediato anche il prolungato tentativo di rianimarlo da parte di una pattuglia in transito della polizia, anche con l’impiego di un defibrillatore. L’anziano non ha mai ripreso conoscenza nonostante i tentativi di respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco. Successivamente è arrivata sul posto anche il personale del 118 che ha proseguito i tentativi di rianimazione per alcuni prolungati minuti prima di constatare l’avvenuto decesso.