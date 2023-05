Anziana truffata a Firenze da falso carabiniere

Un tentativo di truffa andato a buon fine. E’ quello che ha visto coinvolta un’anziana nella zona di Rifredi, raggirata da un falso carabiniere che ha fatto leva sulla preoccupazione della donna per il figlio.

Spacciandosi per maresciallo dei carabinieri ha truffato un’anziana portandole via, grazie a un complice, gioielli e 600 euro. E’ accaduto ieri nel quartiere di Rifredi a Firenze. Il truffatore, secondo quanto emerso, ha chiamato al telefono la donna, 90 anni, chiedendole del denaro per trarre fuori dai guai il figlio che aveva provocato un fantomatico incidente stradale.

Poco dopo, un giovane, complice del malvivente, avrebbe bussato alla donna facendosi consegnare monili in oro e il denaro prima di fuggire. Sulla vicenda indaga la polizia.