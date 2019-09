La Fondazione Stensen per la prima volta distributore in tutta Italia di ‘Antropocene, come l’uomo sta distruggendo la Terra’. Da giovedì 19 settembre nelle sale il film girato in 20 Paesi con immagini mozzafiato

Dalle cave di marmo di Carrara (dove oggi le macchine riescono a strappare alla montagna in un giorno quello che una volta ne richiedeva manualmente almeno quindici) alle miniere di lignite in Germania (dove vengono abbattuti interi villaggi, chiese comprese, per far posto agli scavi); dalla riserva di rinoceronti in Kenya (messi a rischio dal feroce bracconaggio) alla barriera corallina australiana (sempre più minacciata dall’acidificazione dei mari).

Un incredibile viaggio, potentemente visivo con immagini mai viste prima, in 6 continenti e 20 Paesi. E’ il film documentario Antropocene – L’epoca umana, girato in quattro anni in tutto il mondo, che affascina e al contempo fa riflettere sul tema sempre più urgente della conservazione del nostro mondo.

Girato dalla coppia di cineasti Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier insieme al noto fotografo Edward Burtynsky, il film arriverà in tutte le sale italiane dal 19 settembre e sarà distribuito nel nostro Paese dalla Fondazione Stensen, che per la prima volta in assoluto diventa distributore di un film, insieme alla società Valmyn. La prima proiezione allo Stensen sarà giovedì 19 alle ore 21.

