Anpi Firenze: Vania Bagni “il 25 aprile oggi deve essere di rinascita “

“Siamo abituati ad avere in questa giornata le nostre piazze piene con donne e uomini, bandiere, Gonfaloni dei Comuni… invece oggi tutto questo non c’è ma non abbiamo rinunciato alle celebrazione per rimarcare che questo anniversario debba avere una potenza ancora più forte, per difendere i valori della democrazia e i simboli che questi valori rappresentano” dice Vania Bagni presidente dell’Anpi di Firenze ai microfoni di Raffaele palumbo e Domenico Guarino nella maratona radiofonica “25 aprile oggi” su Controradio.

L’Anpi di Firenze ha promosso per questo anniversario il progetto della maratona di parole che si articolerà in più giorni fino al 1 maggio con numerosi interventi.