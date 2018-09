Anche Ed Sheeran sul palco del Firenze Rocks a giugno 2019

Dopo i Cure, arriva anche il secondo nome del “Firenze Rocks” festival 2019. Sul palco della Visarno Arena salira’ Ed Sheeran.

Il cantautore inglese fara’ tappa in Italia con tre concerti: si esibira’ a Firenze il 14 giugno alla Visarno Arena, a cui faranno seguito due show allo stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e a San Siro, a Milano, il 19.

I biglietti per il “Firenze Rocks”, fanno sapere gli organizzatori, saranno disponibili in anteprima tramite l’app ufficiale del festival dalle 11 del primo ottobre, con la messa in vendita generale il giorno dopo. I biglietti dei concerti di Roma e Milano, invece, saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle 11 di giovedi’ 27 settembre.