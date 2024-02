Amministrative: Sinistra Italiana sospende partecipazione a tavoli centrosinistra

“Vogliamo chiarezza su coalizione e Italia Viva, no a una discussione centrata sul destino di Renzi e suoi dirigenti” affermano in una nota segretaria provinciale di Sinistra Italiana Diana Kapo e il coordinatore cittadino Vincenzo Pizzolo in merito alle Comunali a Firenze.

A forza di ravvivare la fiamma, la patata è diventata davvero bollente:”riteniamo necessario definire subito con chiarezza e in maniera definitiva il profilo e la composizione della coalizione e, per questo motivo, fino a che tali aspetti non saranno definiti, sospendiamo la partecipazione ai tavoli programmatici e di discussione”, qeusto quanto affermano in una nota la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Diana Kapo e il coordinatore cittadino Vincenzo Pizzolo in merito alle Comunali a Firenze.

Sinistra Italiana fa parte della coalizione di centrosinistra che appoggia la candidata a sindaco del Pd Sara Funaro, rispetto al possibile ingresso di Italia Viva nella coalizione.

“Non siamo interessati ad una discussione incentrata sul destino di Italia Viva, di Matteo Renzi e dei suoi dirigenti fiorentini e toscani” dicono Kapo e Pizziolo. Che aggiungono “La nostra posizione è chiara e univoca a livello locale, nei circoli fiorentini, e a livello regionale e nazionale”

” Non possiamo permettere che il chiacchiericcio su questi aspetti sovrasti ancora la discussione sul programma e sulla visione di città da realizzare nei prossimi cinque anni. Questa perdita di tempo mina la credibilità della coalizione e avvantaggia soltanto le destre e chi vuole condannare Firenze all’immobilismo” concludono i due dirigenti di Sinistra Italiana.