TAV, Europa Verde Firenze: rivedere progetto  per tutelare cittadini e tram

“Il problema nasce nel momento in cui, come spesso accade in Italia purtroppo, e come appunto avvenuto per il tunnel dell’AV a Firenze, da quando si progetta a quando si realizza passano gli anni o i decenni. Nel frattempo quello che c’è sopra al tunnel varia e spesso non in maniera secondaria, come appunto nel caso della tramvia” aggiunge Raimondi.