Amministrative, Livorno: Azione ‘corre’ col centrodestra

Azione col cdx a Livorno ‘per lavoro e industria’ . “Riteniamo che Livorno abbia bisogno di un cambio di passo” dice il segretario di Azione Livorno Massimo Vitrani,

“Guarducci è una persona di garanzia un moderato, un candidato che pensiamo assolutamente possa porre le basi per rilanciare la città di Livorno da un punto di vista culturale, sociale ed soprattutto economico attraverso un deciso supporto al completamento del progetto Darsena Europa, investimento essenziale per rilanciare il nostro porto a livello internazionale, attraverso la difesa delle nostre industrie sempre in una ottica di tutela ambientale, attraverso la creazione di nuova impresa innovativa, supportando anche il settore turistico, attuando la non più procrastinabile riqualificazione della città” lo afferma oggi il segretario di Azione Livorno Massimo Vitrani.

Vitrani, alla vigilia dalla conferenza stampa di presentazione della "Coalizione del Rinnovamento", prevista domani, che vede il partito di Carlo Calenda allearsi con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Nuovo Psi e la Lista per Guarducci Sindaco, prosegue "vogliamo dare un grande supporto alla candidatura a sindaco di Alessandro Guarducci e quindi alla città perché riteniamo che Livorno abbia bisogno di un cambio di passo".

“Tutto avrà ricadute positive sul lavoro, che rimane al centro del progetto politico della coalizione, insieme al decoro ed alla sicurezza” conclude Vitrani