Ambiente: sportello Ecobonus e sostituzione caldaie a Firenze

E’ stato inaugurato in via dell’Agnolo a Firenze lo sportello Ecobonus e sostituzione caldaie, un servizio realizzato in collaborazione con Legambiente che permette alla cittadinanza di avere informazioni sugli incentivi locali e statali a disposizione.

Il servizio è disponibile al pubblico in orario 9-13 le mattine del lunedì, martedì e giovedì e il pomeriggio del mercoledì, dalle 16 alle 20. L’accesso al pubblico è possibile, previo appuntamento, o in modalità a distanza (informazioni telefoniche o incontri in videoconferenza) oppure in presenza, limitatamente ai casi e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dai protocolli di sicurezza sanitaria vigenti di volta in volta.

“Il piano per la sostituzione delle caldaie che avevamo lanciato nei mesi scorsi – ha detto il sindaco Nardella – è stato sposato e messo in atto dal Governo: oggi sono quindi disponibili una serie di incentivi per consentire alle famiglie di sostituire le caldaie e realizzare lavori di efficientamento energetico o miglioramento sismico anche a costo zero. E’ importante far conoscere al cittadino queste opportunità: per questo, mettiamo a disposizione un team di esperti che, insieme agli uffici comunali, con la collaborazione di associazioni ed istituti bancari, assisterà i cittadini consentendo loro di cogliere al meglio queste opportunità”.

L’assessora all’ambiente Cecilia Del Re ha sottolineato che “L’inquinamento che deriva dagli impianti di riscaldamento pesa moltissimo sul tasso di inquinamento complessivo delle nostre città: per questo diviene fondamentale assistere i cittadini in questa transizione ecologica, non solo con i benefici economici previsti dal governo ma anche comunicando le opportunità e rendendole accessibili a tutti”.