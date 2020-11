Covid, Lega: regione Toscana incapace di difendere le persone anziane

A dirlo, in una nota, la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi che riporta dati secondo cui gli anziani e le anziane contagiati nelle 300 strutture della Toscana sono 1.103 su 12.500 totali mentre si contano già 100 casi tra gli operatori e le operatrici.

“Se la maggioranza Pd non è capace di proteggere i nostri nonni, le nostre nonne, gli operatori e le operatrici che li seguono direttamente nelle Rsa, lo ammetta chiaramente e se ne assuma la responsabilità: è inammissibile che a otto mesi di distanza dalla prima ondata di Coronavirus, le Rsa si siano nuovamente trasformate in trappole mortali”. Dichiara Elisa Tozzi.

“Soltanto ora la Regione spiega di aver deciso di correre ai ripari e predisporre un nuovo piano per rallentare l’ulteriore diffusione dell’infezione – aggiunge Tozzi – meglio tardi che mai. Resta il fatto che tale astratta dichiarazione d’intenti non tranquillizza nessuno, anzi fa ancora più rabbia, dal momento che sancisce e conferma il fallimento di una maggioranza perennemente in ritardo e inefficace sia nel prevenire che nell’affrontare l’emergenza Coronavirus in queste strutture”.

Per la consigliera regionale della Lega “La prima, imprevista ondata di Covid avrebbe infatti dovuto suggerire già a ridosso dell’estate l’adozione di più efficaci strumenti di controllo per le Rsa, oltre che l’individuazione di validi piani operativi alternativi. Piani che dovevano essere già scattati settimane fa e non annunciati per domani”.