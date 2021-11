Ambiente, a  Comune Firenze il premio ‘Gold’ di European Energy Award

La certificazione European Energy Award riconosciuta a Firenze è lo strumento internazionale di gestione della qualità sui temi climatici messo a punto per enti locali che intendono contribuire allo sviluppo urbano attraverso processi e politiche sostenibili, conosciuto in Italia anche come ‘Comune clima’ ( www.european-energy-award.org ).

“Un riconoscimento che ci inorgoglisce e che ci fa andare avanti con ancora più determinazione nelle nostre azioni di contrasto ai cambiamenti climatici ” lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella commentando il riconoscimento ‘Gold’ ricevuto dal Comune per la gestione climatica in ambito comunale, unica città di maggiori dimensioni in Italia a raggiungere questa eccellenza su 1700 comuni europei virtuosi che partecipano al programma.

l’European Energy Award è in corso a Ravensburg.

“Da alcuni anni infatti -ha proseguito Nardella- il Comune di Firenze ha intrapreso azioni verso una sempre maggiore sostenibilità in tema di infrastrutture, mobilità, ambiente e innovazione. La pandemia ha dimostrato che è urgente e non più rinviabile una drastica inversione di rotta e Firenze, grazie anche ai fondi del Pnrr, è pronta a fare la sua parte e a fungere da sprone per una vera rivoluzione green che parta dalle città”.