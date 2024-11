Altopascio: trovato morto in strada, ricerche auto pirata

ALTOPASCIO (LUCCA) – I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per individuare la presunta auto pirata che venerdì notte a Badia Pozzeveri nel comune di Altopascio (Lucca) avrebbe investito e ucciso Antonio Ramunno, 69 anni.

Al vaglio degli inquirenti le immagini di alcune telecamere che potrebbero far luce su quanto accaduto in via dei Centoni dove il corpo dell’anziano ormai privo di vista, era stato rinvenuto da un passante sotto una siepe al lato della carreggiata. Dell’inchiesta si sta occupando il sostituto procuratore Alberto dello Iacono. Nel frattempo il figlio di Ramunno, Gerry, abitante a Buggiano (Pistoia), ha lanciato un appello ai possibili testimoni del fatto ma anche a chi notasse auto danneggiate.